САЩ и Украйна определиха преговорите помежду си като „продуктивни, полезни и успешни“, но не обявиха никакво споразумение. Поредният кръг от разговори беше във Флорида. Американската и украинската делегации обсъждат как да бъде формулиран евентуалният договор за спиране на войната.

След разговорите държавният секретар на САЩ Марко Рубио каза, че има още работа за вършене. Специалният пратеник на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, също беше в залата. Очаква се тази седмица да пътува до Русия за среща с руския президент Владимир Путин. Засега той не дава индикации, че ще се съгласи с плана, който обсъждат Вашингтон и Киев. Държавният глава каза, че страната му може да завладее Украйна с военна сила и това го устройва.

"Говорих с преговарящите, справят се добре. Украйна има някои проблеми, но мисля, че Русия иска да спре войната. Киев също го иска. Знам че е така", обяви Тръмп.

Редактор: Ивайла Митева