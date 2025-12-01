Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори за Украйна с американския пратеник Стив Уиткоф в Москва във вторник следобед (2 декември).

„Срещата с Уиткоф е планирана за утре“, заяви пред журналисти прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков. Той уточни, че тя ще се състои „през втората половина на деня“.

Припомняме, че в неделя във Флорида се проведе новият кръг преговори между Съединените щати и Украйна за евентуално споразумение за спиране на войната, започната от Русия. Държавният секретар Марко Рубио бе начело на американската делегация.

Тя включва специалния пратеник на Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента Джаред Къшнър.

Кремъл: САЩ предадоха на Русия параметрите на мирния план, оформен в Женева

След като през седмицата главният украински преговарящ Андрий Ермак подаде оставка заради разследване срещу него, делегацията от Киев е предвождана от бившия министър на отбраната Рустем Умеров. Очаква се Уиткоф да има и нова среща с Владимир Путин, след разговорите с Украйна.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че преговорите с украинската делегация са продуктивни, но остава още много работа по постигането на мирно споразумение между Киев и Москва.

Секретарят на Съвета за сигурност на Украйна Рустем Умеров ръководеше делегацията на Киев, в която участваха също Андрий Гнатов, началник на щаба на въоръжените сили на Украйна, и президентският съветник Олександър Бевз. Умеров описа преговорите във Флорида като „продуктивни и успешни“.

САЩ и Украйна обявиха „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир

Преди седмица САЩ и Украйна обявиха, че са изготвили „актуализирана и усъвършенствана“ рамка за мир за прекратяване на войната с Русия. Новата версия съдържа промени спрямо изготвения по-рано план от администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп, който бе възприет от Киев и неговите съюзници като твърде благоприятен за Москва.

Редактор: Цветина Петкова