Снимка: iStock
Очакват се сериозни затруднения в обществения транспорт в Париж
Обща стачка обявиха днес във Франция три синдиката. Протестът е срещу проекта за бюджет за следващата година, който се обсъжда в парламента.
Мобилизацията започна още в понеделник вечер, а днес се очакват сериозни затруднения в обществения транспорт в Париж.
Франция въведе данък върху пратки до 150 евро, внасяни в Европа
Планирани са спирания на работата на железопътния транспорт, работещите в авиокомпанията "Еър Франс" също ще се включат в стачката. Протестите ще засегнат и здравеопазването.Редактор: Цветина Петкова
