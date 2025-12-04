-
Опитът им обаче е бил осуетен от полицията
Затворници бяха заснети да копаят дупка в стената на затвор в опит да избягат. Видеото беше разпространено от британското издание „Мирър”. Ситуацията обаче се развива в Дижон, Северна Франция.
Видеото показва как 20 лишени от свобода са събрани около отвор. Опитът им обаче е бил осуетен от полицията, която вероятно е получила предварителна информация и е реагирала.
На 27 ноември стана ясно, че двама затворници са избягали от същия затвора в Дижон, въоръжени с ножовки, спуснати от въздуха с дронове, както и с одеяла. Според полицията те използвали ножовките, за да прережат решетките на килиите си. Пазачите открили, че двамата са изчезнали малко преди разсъмване.
Полицията започна операция по издирването им и предупреди, че бегълците се считат за опасни.Редактор: Ина Григорова
