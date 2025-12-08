Работната среда няма да бъде такава, каквато я познаваме. Съвсем скоро предстои представителите на новото поколение „Алфа” да встъпят смело в корпоративния свят. Проучване на International Workplace Group сред младежи на възраст между 11 и 17 години и техните родители, цитирано от Pariteni , изследва как те очакват работното място да се промени до 2040 г., когато новата генерация ще съставлява по-голямата част от работната сила.

Поколението "Алфа" влиза в света на труда

Проучването разкрива, че почти 9 от 10 представители на поколение „Алфа” (86%) очакват работният им живот да бъде коренно различен от този на техните родители.

Ежедневното пътуване до работа скоро ще бъде само спомен

Една от най-ярките промени ще бъде свързана с пътуването до работа. Едва около 29% от младите хора очакват да прекарват повече от 30 минути на път до работа – стандарт, с който много родители са свикнали. Повечето планират гъвкавост, позволяваща работа по-близо до дома.

Три четвърти (75%) посочват, че спестяването на време от пътуване ще бъде приоритет, което ще им позволи да прекарват повече време със семейството си, когато самите те станат родители.

Роботи и AI – новите колеги, имейлът – вече ретро

Технологиите ще играят ключова роля. 88% от поколение Алфа очакват да използват смарт асистенти и роботи редовно. Други интересни прогнози включват VR очила за 3D виртуални срещи (38%), игрови кътове (38%), спални капсули (31%), персонализирани настройки за температура и светлина (28%) и конферентни зали с добавена реалност (25%).

Най-смелата прогноза: 32% вярват, че имейлът ще бъде “мъртъв” и заменен с нови платформи за по-ефективно сътрудничество.

Хибридната работа като новото нормално

Проучването показва, че хибридната работа ще бъде стандартът. 81% от младите хора очакват да могат свободно да избират къде и как да работят. Само 17% планират да прекарват целия работен ден в основен офис, докато останалите ще разпределят времето си между дома, локални работни пространства и централния офис.

Предимствата са ясни: по-малко стрес от пътуване (51%), повече време с приятели и семейство (50%), подобрено здраве и благополучие (43%) и по-продуктивни служители (30%). Очаква се гъвкавостта дори да направи четиридневната работна седмица норма – 33% от поколение Алфа смятат, че това ще се случи.

„Следващото поколение ясно заявява: гъвкавостта не е опция, а необходимост. Те израстват, наблюдавайки как родителите им губят време и пари в дълги пътувания, а днешните технологии ги правят почти излишни. Преди 30 години имейлът промени света на работата – днес изкуственият интелект и роботите ще го направят отново, определяйки как и къде поколение Алфа ще работи утре”, коментира Марк Диксън, основател и CEO на изследователската агенция.

Как поколението Z проправи пътя

Нека направим сравнение с предходното поколение. Според изследване поколението Z, влизайки на пазара на труда, вече поставя основите на тези работни нагласи на „новото време”. Акцентът е върху гъвкавите условия и автономията на работното място. В проучване на 256 млади служители от поколението Z, публикувано през 2025 г. във Future Business Journal, се посочва, че предпочитанията за хибридна или дистанционна работа, или пък такава с гъвкаво работно време значително повишават тяхното желание да останат в съответното предприятие, като усещането за автономия се оказва ключова мотивация.

