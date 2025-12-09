Най-малко 30 души са ранени във вторник след като голямо земетресение разтърси Северна Япония и предизвика вълни с височина до 70 сантиметра. Магнитудът бе 7,5 по Рихтер, а дълбочината - 47 км, според Японската метеорологична агенция. Епицентърът бе на 80 км от брега на префектура Аомори.

90 хиляди души бяха принудени да напуснат домовете си. Японските власти отмениха предупрежденията за цунами часове след труса. Японската метеорологична агенция съобщи, че цунами с височина до 3 метра може да удари североизточното крайбрежие на страната. Бяха издадени предупреждения за три префектури.

Сред ранените е един човек, сериозно пострадал на големия северен остров Хокайдо. Системата за бедствия на смартфоните е звъннала, за да предупреди жителите.

Около 800 домакинства останаха без ток, съобщи главният секретар на кабинета Минору Кихара. Той отбеляза, че в атомните електроцентрали в района се извършват проверки и засега не са открити проблеми. Вълни от 70 сантиметра бяха измерени в пристанището Куджи в префектура Ивате, южно от Аомори, а при населени места по крайбрежието имаше вълни от 50 см.

Записи показват разпръснати по пътищата фрагменти от счупено стъкло. Около 2700 домове в Аомори са били без ток, имало е множество пожари.

Услугите на скоростния влак Шинкансен бяха преустановени в някои райони, докато инженерите проверяваха за евентуални повреди по релсите. Малко след земетресението в понеделник, Tohoku Electric Power заяви, че не са открити аномалии в атомната електроцентрала Хигашидори в Аомори и в завода Онагава в региона Мияги.

Японските метеоролози предупредиха и за вероятността от вторични трусове в идните дни. Според националната метеорологична служба има леко покачване на риска от трус с магнитуд от порядъка на 8, като се очаква и цунами по североизточното крайбрежие от Чиба до Хокайдо.

Агенцията призова жителите на 182 общини в този регион в идната седмица да бъдат в готовност за бедствие. Премиерът Санае Такаичи призова жителите да бъдат внимателни и да се евакуират, ако усетят нови трусове.

