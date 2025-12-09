Боевете между Тайланд и Камбоджа бяха възобновени в редица райони по спорната им граница, като двете страни се обвиняват взаимно. Последното разпалване на конфликта ще бъде сериозен тест за договореното през юли, с посредничеството на Доналд Тръмп прекратяване на огъня.



Каква е актуалната ситуация?



Конфликтът избухна преди зазоряване в понеделник 8 декември със сблъсъци на пет гранични места, според тайландската армия. Министерството на отбраната на Камбоджа заяви, че силите ѝ са били атакувани, но не са отвърнали на удара и спазват прекратяването на огъня след „многобройни провокативни действия“ от страна на Тайланд. Тайландската армия също заяви, че войските ѝ са били нападнати и обвини Камбоджа, че е изстреляла ракети BM-21, монтирани на камиони, по цивилни райони. Тя заяви, че камбоджанските сили са използвали гранатомети, артилерия и дронове, за да хвърлят експлозиви по тайландски бази. Тайландските военновъздушни сили заявиха, че техни изтребители са извършили въздушни удари, насочени към военни съоръжения, въз основа на оперативни оценки, които показват, че Камбоджа е мобилизирала тежко въоръжение и е преместила бойни части. Въздушните удари са били предназначени като възпиращ фактор за предотвратяване на ескалация и за намаляване на военните възможности на Камбоджа, съобщиха тайландските военновъздушни сили. Междувременно, във вторник бившият премиер на Камбоджа Хун Сен обяви, че страната му е "отвърнала на удара". Заради ескалацията, Тайланд обяви, че 380 000 души са били евакуирани в приюти. Премиерът на Малайзия Анвар Ибрахим, който помогна за посредничеството при първоначалното прекратяване на огъня, призова за сдържаност, за да се предотврати разпадането на прекратяването на огъня.

Какво доведе до битките?



Подновените боеве са най-сериозните след петдневната размяна на ракети и тежка артилерия през юли. Най-малко 48 души бяха убити, а над 300 000 бяха разселени, преди Доналд Тръмп да се намеси, за да се стигне примирие. Не е ясно какво точно предизвика последните сражения, но напрежението тлее, откакто тайландски войник беше ранен от противопехотна мина на 10 ноември. Това накара Тайланд да преустанови стъпките за деескалация, залегнали в споразумението за прекратяване на огъня, договорено няколко седмици по-рано в Малайзия в присъствието на Тръмп. Тайланд твърди, че противопехотната мина е сред няколкото новопоставени от Камбоджа и че няма да възобнови мерките за деескалация, докато Камбоджа не се извини. Камбоджа обаче многократно отхвърли обвиненията. Тръмп, когото Камбоджа номинира за Нобелова награда за мир, се обади на лидерите на двете страни миналия месец, призовавайки ги да се придържат към прекратяването на огъня.



Откъде тръгва спорът?



Тайланд и Камбоджа си оспорват суверенитетите повече от век в различни точки по протежение на 817-километровата обща сухопътна граница, която за първи път е картографирана от Франция през 1907 г., когато Камбоджа е била нейна колония.

Тази карта, която Тайланд по-късно оспори, се е основавала на споразумение границата да бъде прокарана по естествената вододелна линия между двете страни. През 2000 г. те се споразумяха да създадат комисия за мирно разрешаване на взаимните претенции, но е постигнат малък напредък.



Претенциите за собственост върху исторически обекти повишиха националистическото напрежение, особено през 2003 г. Тогава бунтовници подпалиха тайландското посолство и тайландски бизнеси в камбоджанската столица Пном Пен заради предполагаема забележка на тайландска знаменитост, поставяща под въпрос юрисдикцията над храма Ангкор Ват, включен в списъка на световното наследство на Камбоджа. Хиндуисткият храм от 11-ти век Преах Вихеар, или Као Пхра Вихарн в Тайланд, е в центъра на спора, като и двете страни претендират за историческа собственост.



Международният съд присъди храма на Камбоджа през 1962 г., но Тайланд продължи да предявява претенции към околните земи. Напрежението ескалира през 2008 г., след като Камбоджа се опита да включи Преах Вихеар в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, което доведе до сражения и поне десетина смъртни случаи, включително по време на едноседмична размяна на артилерийски удар през 2011 г.



Какво стои зад проблемите тази година?



Националистическите настроения бяха разпалени в Тайланд през 2024 г., когато консерваторите поставиха под въпрос правителствения план за преговори с Камбоджа за съвместно проучване на офшорни енергийни ресурси. През май камбоджански войник беше убит от тайландските сили по време на кратка схватка, което накара двете страни да увеличат войските си на границата. Приблизително по същото време Камбоджа отнесе спорове за храмове в четири области до Международния съд. Граничното напрежение доведе до падането на тайландския премиер Паетонгтарн Шинаватра, която беше отстранена от длъжност от съд през август, след като опитът ѝ да деескалира ситуацията се обърна срещу нея. До тази развръдка се стигна, когато изтече чувствителен телефонен разговор с влиятелния бивш камбоджански премиер Хун Сен и това предизвика обществен гняв.

Тайланд разполага с голяма и добре финансирана армия, която надминава тази на Камбоджа, с три пъти повече активен личен състав и бюджет за отбрана за 2024 г., който е четири пъти по-голям от този на съседната страна.