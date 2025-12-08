Поредна ескалация между Камбоджа и Тайланд. Стотици хиляди цивилни по границата между двете страни се евакуират, след като отново избухнаха въоръжени сблъсъци.

Последваха въздушни удари на тайландските сили по военни позиции в Камбоджа.

Доналд Тръмп в Азия: Тайланд и Камбоджа подписаха мирен договор

Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на Доналд Тръмп през юли.

