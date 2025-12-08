Снимка: EPA/БТА
-
54 двойки се ожениха на масова сватба в Газа
-
Нетаняху е подал официално искане за помилване до президента на Израел
-
Силно земетресение взе жертви в Бангладеш (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Рекорден брой нападения на Западния бряг: Еврейски заселници атакуват палестинците
-
Властите в Техеран предупредиха: Възможна е евакуация на хора заради тежка суша
-
След бурята „Калмаеги”: Нов мощен тайфун връхлетя Филипините
Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението
Поредна ескалация между Камбоджа и Тайланд. Стотици хиляди цивилни по границата между двете страни се евакуират, след като отново избухнаха въоръжени сблъсъци.
Последваха въздушни удари на тайландските сили по военни позиции в Камбоджа.
Доналд Тръмп в Азия: Тайланд и Камбоджа подписаха мирен договор
Двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня, сключено с посредничеството на Доналд Тръмп през юли.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни