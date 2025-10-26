Доналд Тръмп започна обиколката си в Азия с подписването на още един мирен договор. В присъствието на президента на Съединените щати, лидерите на Тайланд и Камбоджа демонстративно подписаха разширено споразумение за прекратяване на огъня на кратка церемония в Куала Лумпур.

Реално, споразумението беше подписано преди 3 месеца, не без участието на Тръмп.

Тръмп на среща с емира и с премиера на Катар на борда на самолета си

В телефонни разговори с двамата лидери през лятото той се закани, че рискуват търговските преговори с Вашингтон да бъдат замразени, ако не спрат бойните действия. Доналд Тръмп шумно рекламира себе си като глобален миротворец по време на втория си мандат. А Камбоджа беше една от страните, които го номинираха за Нобелова награда за мир.

„Това е толкова вълнуващо, защото направихме нещо, което много хора казваха, че не може да се случи. И спасихме може би милиони животи само чрез това мирно споразумение. Двете страни ме правят толкова щастлив, както и третата, Малайзия, която помага много. Оценявам го. Може би нямаше да има договор без нас, но те наистина се харесват. Не съм свикнал с това. Когато сключвам тези сделки, обикновено има много омраза“, заяви Тръмп.

Редактор: Цветина Петкова