След официалното заседание на Тристранния съвет социалните партньори се обединиха и излязоха пред медиите, а веднага след това кабинетът одобри бюджетите, давайки зелена светлина за парламентарното им разглеждане.

Икономистът Румен Гълъбинов коментира в предаването „Твоят ден”, че надеждата за радикални промени в бюджета е минимална. „Бюджетът за 2026 г. все повече заприличва на този за 2025 г., с малки козметични корекции и отлагане на структурните реформи за следващата година или за по-нататък“, обясни той. Според него бюджетът се движи инерционно и няма политики или ясна посока, което не решава основните проблеми на държавата.

Финансистът Людмила Елкова добави, че основното ново в бюджета е именно отлагането на проблемите за следващата година – увеличението на данъка върху дивидентите и осигуровките ще се случи през 2027 г. „Никой от проблемите по същество не е решен, а начинът, по който се обсъжда, е абсурден – липсва спазване на правила и уважение към обществото. Проблемът не е противопоставяне между работодатели и синдикати, а че бюджетът няма посока и политики“, каза тя.

Бюджетите на ДОО, НЗОК и голямата план-сметка за 2026 г. - на обсъждане в ресорната комисия в НС

Що се отнася до здравния сектор, Елкова подчерта, че ще бъде много трудно да си внасяме хора за здравеопазване и образование, затова усилията трябва да бъдат насочени там. Тя очаква логистични трудности при влизането ни в Еврозоната от 1 януари, но увери, че страната ще влезе в новата валутна зона с бюджет, независимо дали е пълен или удължителен.

Експертите обсъдиха и финансите по плана за възстановяване и устойчивост, като Елкова отбеляза, че правилното усвояване на тези средства е ключово за подпомагане на паричния поток и инвестициите в държавата. „Нищо старо не сме забравили и нищо ново не сме научили – бюджетът за следващата година всъщност задълбочава проблемите от сегашния“, заключи тя, призовавайки управляващите към сериозен и откровен разговор с обществото.

Целия разговор вижте във видеото.

Редактор: Ралица Атанасова