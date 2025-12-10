Продължаващите в цялата страна протести вече съществено промениха политическата обстановка. Това заяви политологът Димитър Ганев от изследователски център „Тренд“ в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според него динамиката на недоволството е довела до рязко увеличаване на вероятността за предсрочни парламентарни избори преди президентските. „Промяната вследствие на тези протести е, че днес възможността за предсрочни избори преди президентските е много по-висока“, коментира Ганев.

Той предупреди, че ако протестите се запазят със сегашната сила и интензитет, ситуацията ще стане „неудържима“ за управляващото мнозинство в парламента. „Мнозинството мисли да се задържи до празниците, но напрежението нараства“, посочи политологът.

Ганев коментира и днешното изявление на премиера Борисов, че ще обмисли оставка след 1 януари, което политологът определи като „ясен сигнал“, че протестният натиск вече дава резултат.

По думите на Димитър Ганев на политическия хоризонт все по-ясно се появява нова алтернатива – възможен политически проект на президента Румен Радев. Това според него ще постави ГЕРБ в сложна ситуация. „На предсрочни избори най-голям шанс има Радев заради посланията, които отправя“, обясни той.

Ганев заяви още, че ако на президента бъде дадена дата за предсрочни парламентарни избори преди изтичане на мандата му, той няма да се поколебае да се оттегли от поста. „Нямам съмнения, че Радев би се оттеглил като президент, а на негово място ще встъпи вицепрезидентът Илияна Йотова“, каза политологът.

По думите му в страната се е натрупвало социално недоволство в продължение на месеци. Макар поводът за избухване на протестите да е бюджетът, случващото се днес вече прилича на „класически антиправителствени протести“, подчерта Ганев.

Експертът смята, че това, което прави най-силно впечатление, е широкият географски обхват. „Виждаме демонстранти в почти всички големи областни градове“, отбеляза той, подчертавайки, че недоволството има национален характер.

