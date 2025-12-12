Снимка: iStock/Видео: "Ройтерс
Епицентърът на труса бил на дълбочина 20 км
Земетресение от 6,7 по Рихтер беше регистрирано в североизточната част на Япония. Метеорологичната агенция на страната издаде временно предупреждение за цунами, предадоха „Ройтерс” и БТА.
Епицентърът на труса, регистриран в 11.44 ч. местно време, е бил на дълбочина 20 км.
Само преди дни в същия регион имаше земетресение от 7,5 по Рихтер.
Редактор: Ина Григорова
