Нападението, при което бяха убити 15 души на плажа Бондай в Сидни, е „терористична атака, вдъхновена от „Ислямска държава“ (ИДИЛ)", заяви днес високопоставената представителка на австралийската полиция Криси Барет. Заподозрените са баща и син на 50 и 24 години. По-възрастният мъж беше застрелян, а синът му е в болница.

На пресконференцията за първи път официални представители потвърдиха убежденията си за идеологията на заподозрените. Премиерът Антъни Албанезе заяви, че твърденията им се основават на събрани доказателства, включително наличието на знамена на ИДИЛ в иззетия автомобил.

След неделното нападение 25 души продължават да са в болница, 10 от тях - в критично състояние. Трима от пострадалите са настанени в детска болница. Убитите са на възраст от 10 до 87 години. Те са присъствали на проява по случай еврейския празник Ханука на най-известния плаж в Австралия в неделя, когато е извършена атаката.

Албанезе и ръководителите на някои австралийски щати се ангажираха да затегнат и без това строгите закони за оръжията – реформи, които биха били най-мащабните от 1996 г. насам, когато стрелец уби 35 души в Порт Артър, Тасмания. Оттогава масовите стрелби в Австралия са рядкост.

Редактор: Цветина Петкова