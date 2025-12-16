Унгария обяви 5-годишен договор за доставка на газ с американската компания Chevron, но ще продължи да разчита в голяма степен на Русия за енергия.

Централноевропейската страна с 9,5 милиона души население остава най-близкият партньор на Кремъл в Европейския съюз, въпреки руската инвазия в Украйна през 2022 г. Унгария се съпротивлява на призивите на ЕС и САЩ да намали енергийната си зависимост от Москва.

Орбан: Унгария търси начини да заобиколи санкциите на САЩ срещу руския петрол

Миналия месец премиерът Виктор Орбан обеща да продължи да внася руски въглеводороди по време на среща с президента Владимир Путин, въпреки плана на ЕС да забрани всички вносове на руски газ до края на 2027 г.

Сделката между Chevron и унгарската държавна електроенергийна компания MVM предвижда годишна доставка на 400 милиона кубически метра втечнен природен газ в продължение на 5 години, съобщи министърът на външните работи Петер Сийярто, цитиран от АФП.

Заедно със заместник-министъра на енергетиката на САЩ Джеймс Данли министърът приветства „златната ера“ на сътрудничеството между двете страни от НАТО, подкрепено от енергийно сътрудничество.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

През последните месеци MVM подписа договори с британската Shell, френската Engie и азербайджанската SOCAR. Заедно със сделката с Chevron, те ще позволят на Унгария да внася 1,4 милиарда кубически метра газ годишно от източници, различни от Русия.

Но 15-годишният договор за доставки на Унгария с руската Gazprom позволява 4,5 милиарда кубически метра годишно до 2036 г. През последните години са сключени и допълнителни договори за доставки.

Сиярто заяви по-рано, че до края на ноември в Унгария са пристигнали 7 милиарда кубически метра руски газ. Миналата година Унгария е консумирала около 8,5 милиарда кубически метра.

Редактор: Ивайла Митева