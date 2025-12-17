В пленарната зала не изглеждаше така, че кабинетът в оставка не се готви да приеме друг бюджет, различен от удължителния. Гласувахме предложението малкият бюджет да влезе, а сега ще се гласуват и другите два. Това каза депутатът от ПП-ДБ Йордан Иванов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Досега, винаги когато сме гласували удължителни бюджети, имаме само един – удължителния. Той разрешава проблема и в двата малки, и в големия Закон за държавния бюджет. В този смисъл това е поредната лъжа да управляващите. Няма необходимост да бъде разглеждан бюджетът на кабинета „Желязков”, преди да подаде оставка. Това е излишно и неправилно. Видимо не са чули гласа на хората и сега ще се наложи да усетят гнева на улицата”, каза той. И допълни, че от ПП-ДБ са заявили, че е свикан протест за 18 декември.

Депутатите разглеждат редовните бюджети на НЗОК и ДОО

„Ако управляващите изтеглят бюджета, тогава може би ще отпадне основанието за събирането на още повече хора на площада”, заяви още Йванов. Той беше категоричен, че в рамките на това Народно събрание може да бъде приет Законът за държавния бюджет.

Йванов заяви, че от ПП-ДБ искат 100% машинно гласуване. Народният представител допълни, че има доказателство за това как работят машините – изборите през 2021 г. - "без изборни манипулации, безпроблемно отчитане на резултатите, без измами".

„Музеят на сглобката”

Депутатът коментира представения от Делян Пеевски „Музей на сглобката” така: „Ние изпихме тази студена чаша вода, изгубихме 300 хиляди избиратели. Дадохме си сметка за това, че дори в името на промяна на Конституцията, партниране с „ДПС-Ново начало” е грешка. Тази политическа вина я изкупихме. Оттук нататък посланията ни към избирателите са ясни – ще търсим максимално висок резултат на изборите на базата на промяна на начина на функциониране на държавата. Вярвам, че ще получим това доверие.”

