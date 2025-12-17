Снимка: БТА/АП, Видео: Reuters
-
Протести в Словакия срещу промени в съдебната система
-
Factcheck: Не е вярно, че Съдът на ЕС е решил да допусне жалба срещу приемането на еврото в България
-
Украйна удари руска подводница в пристанището на Новоросийск
-
Уиткоф след срещата в Берлин: Има значителен напредък
-
След голямата руска атака: Над 1 милион домакинства в Украйна останаха без ток
-
В замяна на вдигане на американски санкции: Беларус освободи 123 затворници, сред които Нобелов лауреат
Акцията е в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и Меркосур
Френски земеделци блокираха днес подстъпите на Европейския парламент (ЕП) във френския град Страсбург в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур, включваща Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай.
🇫🇷 Mobilisation des #AgriculteursEnColère devant de parlement européens à Strasbourg.— - Le Direct Info 🔴 (@LeDirectInfo) December 17, 2025
La population est appelé à rejoindre le mouvement ‼️
Un ♥️ si tu soutiens le mouvement
Abonnez-vous pour suivre le mouvement pic.twitter.com/AyaxHPmptR
🇫🇷 Strasbourg se lève avec les #AgriculteursEnColère. Ceux qui nous nourrissent disent stop. Le peuple est appelé à se mobiliser.— Rose d'Arc (@Rose2024Rose) December 17, 2025
Un ♥️ pour faire entendre leur voix. pic.twitter.com/5us7y6xVos
Около 40 трактора се подредиха на входа към главната сграда на ЕП. Протестиращите запалиха и огън, за да се сгреят. Бяха издигнати надписи, които гласят "Не на Меркосур" и "Не на реформата на Общата селскостопанска политика".
🇫🇷 Mobilisation des #AgriculteursEnColère devant le Parlement européen à Strasbourg.— Amanda 🇫🇷 (@amanda_npo) December 17, 2025
La population est invitée à rejoindre le mouvement ‼️
Un ♥️ pour soutenir leur combat. pic.twitter.com/7VDQOVNgAN
На сцената, която бе издигната за синдикалните лидери, предвождащи протеста, се качи и лидерът на френската партия "Национален сбор" Жордан Бардела, който е и председател на групата на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.
Франция продължава да отхвърля планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, заяви в неделя френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни