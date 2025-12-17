Акцията е в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и Меркосур

Френски земеделци блокираха днес подстъпите на Европейския парламент (ЕП) във френския град Страсбург в знак на протест срещу планираното споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и южноамериканската организация Меркосур, включваща Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай. 

Около 40 трактора се подредиха на входа към главната сграда на ЕП. Протестиращите запалиха и огън, за да се сгреят. Бяха издигнати надписи, които гласят "Не на Меркосур" и "Не на реформата на Общата селскостопанска политика".

На сцената, която бе издигната за синдикалните лидери, предвождащи протеста, се качи и лидерът на френската партия "Национален сбор" Жордан Бардела, който е и председател на групата на "Патриоти за Европа" в Европейския парламент. 

Франция продължава да отхвърля планираното споразумение за свободна търговия между ЕС и латиноамериканския блок Меркосур, заяви в неделя френският министър на икономиката и финансите Ролан Лескюр.

