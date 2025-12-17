СДВР разкри подробности по разследването срещу задържания директор на столичното 138-о училище „Проф. Васил Златарски”. Александър Евтимов е заподозрян в поставяне на камери в тоалетните. От компютъра в кабинета на директора, чрез приложение, всички записи били прехвърляни към мобилния му телефон. Това каза на брифинг пред журналисти директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов.

Срещу Евтимов са повдигнати две обвинения. Едното е за държане на специално техническо средство от длъжностно лице, а второто - за създаване на порнографски материали с непълнолетни, за което той може да получи максимално 8 години затвор.

Директорът е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокурор да внесе искане в Софийския районен съд за постоянен арест спрямо него. Сезирана е и Комисията за защита на личните данни.

След ареста на директора: Притеснение сред родителите на деца от 138-о училище в София

По думите на Николов в понеделник вечерта в Първо Районно управление на СДВР се явила леля на ученичка, която пожелала да подаде сигнал във връзка с нейни съмнения, че в санитарните помещения има камери, които снимат учениците.

“Незабавно, още в първия работен ден, в който училището отвори, сме сформирали следствено оперативни групи с цел проверка на посоченото в сигнала. Пристигайки на място, колегите наистина установяват, че в помещенията има датчици, за които се предполага, че следят за движение в тоалетните. Има и скрити камери за видеонаблюдение”, потвърди гл. ком. Николов.

По думите му, с помощта на Дирекция “Киберсигурност”, е извършена задълбочена проверка и е установено, че от тези камери, чрез изградени специални трасета, сигналът стига до стаята на директора. “По този повод незабавно пристъпихме към процесуално-следствени действия, които проведохме съвместно със Софийската районна прокуратура. Иззехме от кабинета на директора всички носители на такава информация. Впоследствие извършихме процесуално-следствени действия и в неговия апартамент”, каза гл. ком. Николов.

Заради камери в тоалетните: Задържаха директор на столично училище

Евтимов е показвал записи от камерите на класна ръководителка на един от класовете от училището, за да онагледи проявата на непристойно поведение в санитарните помещения.

“Общо 11 са камерите, поставени в санитарните помещения от 1 до 3 етаж в училището. Има такива, които наблюдават цялото помещение, и други, поставени точно над писоарите”, обясни Николов.

Той каза още, че през октомври е намерена фактура, доказваща, че директорът от свое име и за своя сметка е закупил камери за скрито наблюдение.

“В дома му открихме 11 флашки, 3 лаптопа и 3 компютърни конфигурации. В кабинета имаше само DVR, който съхранява записите от камерите и мобилен телефон. В момента проверяваме съдържанието на флашките”, допълни той.

Към настоящия момент обвиняемият запазва пълно мълчание по случая, не посочва дори тезата, че е поставил камерите, за да следи за противоправно поведение на учениците, обясниха още от СДВР.

"Имаме много събрани материали. Стана ясно, че тези записи са били гледани само и единствено от компютъра на директора", коментира Николов.

Някои от записите са изтрити. Възможно е Евтимов да е имал и съучастник при поставянето на камерите.

"За едно от престъпленията законът предвижда от 2 до 8 години затвор, а за другото - от 4 до 6 години", поясни говорителят на Софийска районна прокуратура Николай Николаев.

“Александър Евтимов е директор на училището от 2024 г. Преди това е заемал други ръководни позиции в училища в София и областта”, каза Николов.

След ареста на директора днес денят започна с тревога сред родителите на учениците. Те търсят отговори откога и защо са били поставени камери в училищните тоалетни. Децата разказвали, че камерите били замаскирани в датчиците за движение.

“В тях се вижда обектив на камера. Те са поставени в помещението и са насочени към тоалетните”, обясни родител.

От Регионалното управление на образованието в София обявиха, че откакто е директор, срещу Евтимов е постъпил само един сигнал от учители относно организацията на работа.

“Днес целият екип е в училището и прави всичко възможно, за да продължи нормалният учебен процес”, сподели д-р Климент Христов, старши експерт в РУО-София.

С позиция по казуса излезе и кметът на София Васил Терзиев. Той призовава органите на реда да проведат разследването в пълен обем, с цялата строгост на закона и без никакви компромиси.

