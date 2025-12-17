27 от 38-те държави в европейския регион на Световната здравна организация (СЗО) съобщават за висока или много висока грипна активност, сочат данни на организацията, цитирани от The Guardian. Причината е прогресиращият нов щам на вируса A(H3N2), който поставя здравните системи в няколко страни под сериозен натиск.

Сезонът на грипа започна около четири седмици по-рано от обичайното. Повече от половината пациенти с грипоподобни симптоми са с положителни тестове за инфекцията в шест страни, сред които Ирландия, Сърбия, Словения и Обединеното кралство. Новият сезонен вариант представлява до 90% от потвърдените случаи, но засега няма данни, че причинява по-тежки заболявания.

Д-р Вълков: Очаква се около 20% по-висока заболяемост от грип

Ханс Анри Клуге, регионален директор на СЗО за Европа, подчерта, че дори малки генетични вариации на вируса могат да доведат до значителна тежест върху здравните системи. Той също така предупреди за опасността от дезинформация и призова населението да се информира чрез надеждни източници като националните здравни агенции и СЗО.

Организацията напомня, че ваксинацията остава най-важната мярка за превенция, особено за възрастните хора, хората с хронични заболявания, бременните жени, децата и здравните работници.

Децата в училищна възраст остават основните разпространители на вируса, докато възрастните над 65 години представляват по-голямата част от хоспитализираните пациенти. Очаква се грипният сезон да достигне своя пик между края на декември и началото на януари.

На прага на вирусния сезон: Лекари и експерти призоваха да се ваксинираме срещу грип

Междувременно британската Национална здравна служба (NHS) предупреди, че се готви за една от най-тежките зими в историята си заради трудностите на болниците, спешни отделения и общопрактикуващи лекари. Институтът „Роберт Кох“ в Германия съобщи за начало на сезона две до три седмици по-рано, а френската Santé publique отбеляза рязко увеличение на случаите във всички възрастови групи. В Испания нивата на заразяване надхвърлят пика от миналата година, като хоспитализациите са се удвоили за една седмица, докато Румъния и Унгария също съобщават за значителен ръст на инфекциите.

Редактор: Ралица Атанасова