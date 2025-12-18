-
„На кафе“ с Калин от „Игри на волята“, Луиза Григорова-Макариев и Цветина Петрова
-
„Ничия земя“: Непознатият Васил Найденов
-
На крилете на любовта: Как ще прекара празниците най-новата светска двойка Георги Стойчев-Шопа и Невяна Владинова?
-
Рискова игра в "Сделка или не"
-
Петкови предизвикват Акулови в "Семейни войни"
-
Приказно шато с разочароващо меню в „Кошмари в кухнята“
Коментират Стоянка Балова, Диана Костова и Красимир Каракачанов
В четвъртък гостите в предаването „Пресечна точка” с водещ Юлия Манолова - експертът по реторика Стоянка Балова, журналистката Диана Костова и историкът Красимир Каракачанов, изразиха своите позиции по няколко въпроса.
Първата тема в предаването беше за екстрите на властта, които отново са на прицел. Обсъдено бе искането на ПП-ДБ за сваляне на охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов, както и заявената готовност на председателя на ДПС да се откаже от нея. Коментирано бе и единодушното решение на Комисията по вътрешна сигурност на първо четене депутатите да не разполагат с охрана от НСО.
„Пресечна точка”: За скандалите в парламента и за скритите камери в столично училище
След това гостите в студиото коментираха законовите промени, които позволяват на родителите на деца под 12-годишна възраст да работят на гъвкаво работно време през цялата година при съгласие на работодателя. Първоначално тази възможност бе предвидена само за летните ваканции, а очакванията са промените да започнат да се прилагат още след Нова година.
Цялото предаване гледайте във видеото.
Последвайте ни