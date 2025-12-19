56-годишен българин е починал в ареста на Службата за имиграция и митнически контрол в Северна Мичиган, съобщава кореспондентът на NOVA в САЩ Галя Петрова. Служители на службата са уведомили Комитета по вътрешна сигурност на Сената.

Причините за смъртта, настъпила на 15 декември, все още се разследват, но от Службата за имиграция смятат, че става дума за естествени причини.

Антиимиграционната политика в САЩ: Вълна от недоволство и разбити семейства (ВИДЕО)

Според местни издания обаче случаят повдига нови въпроси относно прозрачността и условията в един от най-големите центрове за задържане в Средния Запад. Българинът е бил задържан в Чикаго и се е намирал в центъра на Службата за имиграция в Норт Лейк от 22 октомври. Става дума за център за обработка на данни, бивш частен затвор, който е бил отворен отново в средата на юни, за да приюти задържани от Службата за имиграция и митнически контрол.