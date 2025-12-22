Французинът Лоик, родом от Авиньон, е герой в днешното издание на рубриката „Новите известни“. На 22 години, той вече живее в България от около два месеца и открито заявява, че мечтата му е един ден да говори перфектно български. „Не говоря перфектно, но опитвам се“, казва той с усмивка, докато показва ежедневието си в страната и процеса на учене на езика.

Лоик пристига в България по покана на приятел, който вече живее тук. „След училище той ми каза: Лоик, ако искаш, можеш да дойдеш в България да работиш. Аз казах – да, няма проблем, защо не? И след един месец вече бях тук“, разказва французинът. В момента той работи като модератор за социални мрежи и споделя опита си с българския език в TikTok.

В социалната платформа Лоик публикува видеа, в които учи нови думи, упражнява произношение и показва трудностите на българския език. Последното му видео е посветено на дългите и сложни думи, които го затрудняват. „Вашите думи са много дълги и трудни“, споделя той, като дава пример с думата „благоприятствам“.

Макар понякога да получава критични коментари, Лоик остава позитивен. „Има лоши коментари, но аз не ги чета“, казва той и допълва, че много българи го подкрепят и окуражават. По думите му хората у нас са „много мили“, а това ясно личи и от реакциите под видеата му.

Французинът не крие, че българският език му е труден, но смята, че е въпрос на уважение да го научи. „Искам да разбирам хората около мен, защото живея в тяхната страна. Не е работата на другите хора да ме разбират“, категоричен е Лоик. Той благодари и на учителката си по български език, която нарича „прекрасна“.

Освен езика, Лоик бързо се влюбва и в българската култура и кухня. Любимите му ястия са баницата и тараторът, а София описва като „много спокойна столица“. „Ако искам да изляза навън през нощта, мога. Във Франция също може, но е по-трудно и по-опасно“, споделя той.

Когато го питат дали смята да остане в България за по-дълго, отговорът му е ясен. „Мисля, че да. Нямам причина да се връщам във Франция“, казва Лоик, като уточнява, че ще се прибира там само, за да вижда семейството и приятелите си. Засега обаче животът му е тук.