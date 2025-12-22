Китай ще наложи временни мита в размер от 21,9 до 42,7 на сто върху определени млечни продукти, внасяни от Европейския съюз, считано от 23 декември. Това съобщи китайското Министерство на търговията.

Мярката се основава на предварително решение по разследване срещу субсидии, уточняват от ведомството. В съобщението се посочва, че разследването е установило основания за прилагане на временни компенсаторни мерки спрямо част от вноса на млечни продукти от ЕС.

Опасни стоки от китайски платформи: Над 67% от продуктите не отговарят на изискванията на ЕС

Ставките на митата ще варират в зависимост от производителя и конкретния продукт, а мерките ще останат в сила до приключване на окончателното разследване.

Редактор: Цветина Петкова