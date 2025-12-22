Датската пощенска служба PostNord обяви, че ще спре доставката на хартиени писма в края на 2025 г., с което слага край на традиция, датираща повече от четири века. Служба отговаря за доставката на писма в страната още от 1624 година.

PostNord обяснява решението си със сериозния спад в използването на традиционната поща, който е резултат от широкото навлизане на дигиталните комуникации. Броят на изпратените писма в Дания е намалял с над 90% през последните 25 години.

Вместо писма, компанията ще се концентрира върху доставката на пакети, отговаряйки на нарастващото търсене за онлайн пазаруване и свързаните с него услуги.

Като част от промяната около 1 500 служители ще бъдат съкратени.

Само за три часа бяха изкупени 1 000 от емблематичните пощенски кутии, които вече са демонтирани, след като по-рано този месец бяха пуснати в продажба. Цената им беше 2 000 датски крони (235 британски лири) за екземплярите в добро състояние и 1 500 крони (176 лири) за тези с по-видими следи от употреба. Още 200 пощенски кутии ще бъдат предложени на търг през януари.

Междувременно от PostNord уточниха, че компанията ще продължи доставката на писма в Швеция. Пощенският оператор също така обяви, че за ограничен период от време ще възстановява сумите за неизползвани датски пощенски марки.

PostNord ще достави последното си писмо на 30 декември 2025 г. След това лични и бизнес писма ще могат да се изпращат само чрез частна компания, като например Dao, която планира да разшири обема си доставка значително през 2026 г.

За да изпращат писма чрез Dao, хората ще трябва или да ги носят в офис на компанията, или да платят допълнително за домашно вземане на кореспонденцията и дигитално заплащане.

В Дания преобладава електронната комуникация, включително чрез националната цифрова идентификация MitID, която се използва за почти всички официални съобщения.

Редактор: Цветина Петкова