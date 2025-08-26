Разяснителна кампания за смяната на левове в евро се провежда в малките населени места. В селските пощенски станции служители на „Български пощи“ информират жителите за предстоящата обмяна и възможността тя да бъде извършена на място.

В община Медковец стана ясно, че първо ще се сканира личната карта, а след това специална система ще изчислява сумата в евро. Друго важно нещо за областта е, че обмяната ще бъде напълно безплатна и ще започне от 2 януари следващата година, тъй като 1 януари е неработен ден.

"Български пощи" отговарят за обмяната на левове в евро там, където няма банкови клонове

Василка Ненкова сподели, че за нея е без значение дали ще се разплаща в евро или в лева. Стефан Манов пък каза, че ще внимава да е правилно преизчислението между двете валути, когато пазарува след 1 януари.

Според ръководителя на Областната пощенска станция в Монтана Тони Томов най-важното е хората да са информирани за сигурните места за обмен на лев в евро. "89 пощенски станции в област Монтана ще обменят двете валути, а в 38 от тях ще могат да се сменят от 1000 до 10 000 лева", посочи той.