С него пристигнаха елфи и Снежанка
Заради липсата на сняг тази година Дядо Коледа пристигна по нетрадиционен начин на авиобаза "Безмер" – с военен самолет Су-25. Необичайното му кацане зарадва стотици деца, които го посрещнаха с усмивки и аплодисменти.
С Дядо Коледа бяха Снежанка и малки елфи, които допринесоха за празничното настроение. По-късно те се включиха в тържеството, като пристигнаха и с хеликоптер, превръщайки събитието в истински празник за най-малките.
Дядо Коледа се гмурна край бреговете на Флорида (ВИДЕО)
Дядо Коледа пожела на децата най-вече здраве, щастие и късмет. От ръководството на авиобазата споделиха, че целта на инициативата е не само да зарадва децата, но и да запали у тях интерес и любов към авиацията.
Снежанка също изрази радостта си от големия интерес и многото щастливи деца, а малките гости споделиха, че най-много са харесали именно нея, самолета, Дядо Коледа и елфите.
Празникът завърши с традиционното коледно послание на Дядо Коледа към всички деца: „Хо, хо, хо!“
