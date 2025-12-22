Дядо Коледа замени шейната си с водолазна екипировка и се спусна под повърхността край бреговете на Флорида. Водата в морския резерват "Флорида Кийс" е 24 градуса и плуването е приятно.

Кристално чистата вода позволява да се видят много риби, змиорки и други представители на морската фауна.

Придружен от костюмирани елфи и празнично облечена русалка, Дядо Коледа се снима с някои морски обитатели. Гмуркането край южните американски острови е традиция, в която белобрадият старец участва от повече от 30 години. Тя опитва да привлече вниманието към усилията за защита на единствения жив коралов бариерен риф в Северна Америка и водите около островната верига.

Редактор: Цветина Петкова