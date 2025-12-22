-
„Непознатите земи”: Австралия - страната на коалите
-
Японският метод Кинцуги, или как счупеното носи щастие
-
Пробив в науката: Ще бъде ли заменено естественото раждане от изкуствени утроби?
-
Нов фестивал на ледените фигури отвори врати в Китай
-
Коледа по немски: Защо в Германия празникът започва още на 24 декември
-
Японка се омъжи за изкуствено генериран мъж
-
Пътуване до края на света: Мариета Георгиева - българката, развяла родния флаг на Южния полюс
Той бе придружен от костюмирани елфи и празнично облечена русалка
Дядо Коледа замени шейната си с водолазна екипировка и се спусна под повърхността край бреговете на Флорида. Водата в морския резерват "Флорида Кийс" е 24 градуса и плуването е приятно.
Кристално чистата вода позволява да се видят много риби, змиорки и други представители на морската фауна.
Дядо Коледа се появи изненадващо в аквариум в Рио (ВИДЕО)
Придружен от костюмирани елфи и празнично облечена русалка, Дядо Коледа се снима с някои морски обитатели. Гмуркането край южните американски острови е традиция, в която белобрадият старец участва от повече от 30 години. Тя опитва да привлече вниманието към усилията за защита на единствения жив коралов бариерен риф в Северна Америка и водите около островната верига.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни