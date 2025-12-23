Турските служби за сигурност заловиха член на „Ислямска държава“, подготвян за извършване на самоубийствени атентати в Турция и Европа, на фона на предупреждения за възможни атаки около Нова година. В рамките на отделна операция са задържани и 10 души, заподозрени във финансиране на терористичната мрежа, предаде Euronews.

Националната разузнавателна служба на Турция арестува Мехмет Гьорен. Той е високопоставен член на разклонението „Ислямска държава – Хорасан“ (ISIS-K). По данни на източници от службите той е бил натоварен със задачата да извърши самоубийствени атаки срещу цивилни в Турция, Европа, Пакистан и Афганистан.

Гьорен, използвал псевдонима „Яха“, е задържан в граничния район между Афганистан и Пакистан и впоследствие е транспортиран в Турция след координирана разузнавателна операция. Акцията предотвратила планирани нападения и разкрила канали за набиране на нови членове на организацията.

Според разузнавателната информация Гьорен преминал обучение в лагери по афганистанско-пакистанската граница, съгласил се да извършва самоубийствени атаки и с времето достигнал до ръководна позиция в ISIS-K. Той оцелял и след въздушни удари срещу бойци на групировката в Пакистан. Смята се, че действал заедно с Йозгюр Алтън, известен с псевдонима „Абу Ясир ал Турки“, който участвал активно в прехвърлянето на бойци от Турция към региона на Афганистан и Пакистан. Алтън вече е заловен и арестуван по-рано.

Междувременно вътрешен документ на Жандармерията в Анкара от 19 декември, цитиран от вестник Cumhuriyet, предупреждава, че ИДИЛ може да планира атаки на многолюдни места в навечерието на Нова година. Според предупреждението е възможно да се подготвят въоръжени нападения, самоубийствени атентати, автомобилни бомби, атаки с дронове или врязване на превозни средства в тълпи. Като рискови зони са посочени търговски центрове и обществени пазари, а службите за сигурност са инструктирани да бъдат в най-висока степен на готовност.

Властите смятат, че целта на подобни действия е да се всява страх и да се повдигне моралът на организацията, след като способността ѝ да извършва атаки е била сериозно отслабена от операции в Турция и чужбина.

Отделно от това прокуратурата в Анкара е издала заповеди за задържане на 10 заподозрени в рамките на разследване за финансиране на „Ислямска държава“. То установило, че чрез банкови преводи и прикрити дарения средства са били изпращани на членове на групировката и техните семейства в Сирия, под формата на „помощ“, „изкупление“ или „призив за единство“.

ИДИЛ стои зад редица кървави атентати в Турция през последното десетилетие. Най-смъртоносният е от 10 октомври 2015 г., когато атентатори нападнаха мирен митинг пред жп гарата в Анкара, убивайки най-малко 102 души. Делата, свързани с атаката, все още продължават.

На 1 януари 2017 г. въоръжен нападател откри огън в нощния клуб „Рейна“ в Истанбул по време на новогодишните празненства, при което загинаха 39 души. Освен това стотици цивилни станаха жертви на атаки на групировката на летище „Ататюрк“, в Суруч и Диарбекир между 2015 и 2017 г.

