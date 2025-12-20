Докато хората по света очакват с нетърпение посрещането на 2026 г., някои големи градове вече отмениха празненствата. Един от примерите е Париж. Градът отмени своя известен новогодишен концерт на живо на Шанз-Елизе.

Кметът на 8-ми район на Париж Жан Д’Отесер каза пред “Франс Прес”, че отменянето се дължи на опасения относно непредсказуемите тълпи и че районите „не са пригодени да посрещат този тип събития“.

Въпреки това фойерверките ще се състоят при Триумфалната арка. Вместо концерт на живо, ще бъде излъчен предварително записан такъв.

В Токио събитието Shibuya Countdown е било отменено от организационния комитет, съобщават от местното управление.

„За да създадем безопасен и сигурен град, продължаваме да бъдем бдителни срещу проблемно поведение, свързано с пиене на улицата, както и срещу риска от инциденти сред тълпата“, пише Кен Хасебе, кмет на район Шибуя.

Белград в Сърбия също обяви, че отменя своите празненства. „Тази година няма да има организирано отбелязване на Нова година или на Сръбската Нова година,“ заяви кметът Александър Шапич в прессъобщение.

Отмените идват след като ФБР разби заговор за бомбен атентат на Нова година в Лос Анджелис по-рано тази седмица. Бяха арестувани четирима предполагаеми членове на банда.

Според ФБР заговорът включвал план за координирани бомбени атаки с импровизирани взривни устройства, насочени към 5 отделни места в града.

Очаква се около милион души да се съберат на “Таймс Скуеър” в Манхатън за известното спускане на новогодишната топка.

Пол Мауро, бивш инспектор от полицията в Ню Йорк, сподели, че Нова година е денят с най-голямо полицейско присъствие в страната.

„Нова година е като Супербоул за полицията. Трябва да направиш всичко възможно, за да контролираш това, не само заради заплахи от тероризъм, но и просто заради безредие”, обясни Мауро.

„Няма да повярвате колко много прозорци и стаи сме обезопасили. Искаш да се увериш, че хората не хвърлят бутилки един по друг, не се бият, не гърмят фойерверки и не се получава блъсканица”, допълни той.

Мауро добави, че се извършва огромна подготовка за обезопасяването на “Таймс Скуеър”. По думите му тя започва седмици, а може и месеци по-рано.

Той отбеляза, че днешните празненства са станали много по-сложни. За тези, които планират да бъдат на “Таймс Скуеър” за Нова година, Мауро каза, че е важно да имат резервен план.

„Ако сте с група хора или сте довели децата си, е лесно да се изгубите в тълпата. Ако това се случи, не можете непременно да разчитате на мобилните си телефони. Понякога мобилните мрежи около” Таймс Скуеър” на Нова година се претоварват”, каза той.

Съветникът по пътувания Travelmation Чемика Спаркс сподели, че тази година вижда все повече хора, които избират частни или ексклузивни празненства. „Празнуването на “Таймс Скуеър” в Ню Йорк е най-емблематичният начин да посрещнеш Нова година, но има много хора, които никога не преживяват това, защото не искат да прекарат празника, притиснати сред милион други хора“, обясни Спаркс.

Тя добави, че кураторските събития, вечери и круизи са много популярни сред празнуващите. „Популярността на тези преживявания се е увеличила от 2020 г., когато хората все още искаха запомняща се вечер, но не и да бъдат заобиколени от много хора“, каза Спаркс.

По думите ѝ това включва клубове, високобюджетни билети за новогодишни тържества и частни събития.

Предишни инциденти по празниците:

♦ 14 декември 2025: Бондай бийч, Сидни: Терористична атака уби 15 души и рани десетки по време на Ханука в Австралия

♦ 20 декември 2024: Магдебург, Германия: 5 души бяха убити, а над 200 ранени, когато кола нарочно прегази тълпа на коледен базар

♦ 2 декември 2023: Париж, Франция: Един човек беше убит, а друг ранен при нападение с нож близо до Айфеловата кула

♦ 25 декември 2020: Нашвил, Тенеси: Полицията реагира на съобщения за „стрелба“ в центъра на Нашвил и откри ван с взривни устройства. Превозното средство се взриви малко, а трима души бяха ранени

♦ 31 декември 2018: Манчестър, Великобритания: Трима души, включително полицай, бяха намушкани на гара "Виктория" в Манчестър, властите определиха инцидента като терористичен

♦ 11 декември 2018: Страсбург, Франция: Мъж откри стрелба на претъпкан коледен базар в Страсбург. Той уби 5 души и рани 11 други

