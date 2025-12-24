Снимка: iStock СЛЕД РЕПОРТАЖ НА NOVA
Фирмата, която придобила частта от жилището на болната жена, засега не е оспорила спирането на въвода в апартамента
След разследване на Веоника Димитрова в рубриката „По следите“ се появи положително развитие по случая на 75-годишната Маргарита Петрова, която може да остане без жилището си след съмнителна замяна. Жената, неподвижна след прекаран инсулт, е прехвърлила идеалните части от апартамента си срещу два автомобила. Тя твърди, че никога не е видяла колите и не ѝ са предоставени.
След като гледа репортажа, частният съдебен изпълнител, отговарящ за изпълнителното дело, се е усъмнил в законността на сделката. Той е поискал отвод по делото и е сигнализирал Министерството на правосъдието за случая.
Нова имотна измама: Уязвими хора остават без дом срещу фиктивнo прехвърлени коли?
Освен това, фирмата, която придобила частта от жилището на болната жена, засега не е оспорила спирането на въвода в апартамента и не е насрочила нова дата. Това дава надежда, че Маргарита Петрова засега ще запази дома си.
