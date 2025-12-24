Коледните празненства в Светите земи започнаха тази сутрин с традиционната процесия, която потегли от Йерусалим към Витлеем, предаде ДПА. Колоната бе водена от най-висшия представител на Католическата църква в Светите земи - Латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Той ще отслужи в полунощ литургия във Витлеем, смятан за родното място на Исус Христос.

Заради войната в Ивицата Газа Рождество Христово беше отбелязвано доста скромно, без много посетители и в мрачна обстановка във Витлеем, на окупирания Западен бряг, през последните две години. След примирието между Израел и палестинското ислямистко движение "Хамас", което влезе в сила на 10 октомври, пред църквата "Рождество Христово" в родния град на Исус Христос беше поставена голяма коледна елха, отбелязва ДПА.

Отслужиха литургия на Коледа по стар стил във Витлеем

Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят мястото за Коледа, след рязък спад в броя на посетителите заради сраженията в Газа. Иначе християните са малцинство в еврейската държава и в палестинските територии.

От около 2 милиона жители на Газа около 1000 са християни, както и около 2% от 10-те милиона жители на Израел. На Западния бряг християни са приблизително 1,5% от тримилионното население.

Редактор: Станимира Шикова