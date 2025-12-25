Коледа е един от най-значимите християнски празници, на който отбелязваме раждането на Исус Христос. Но знаете ли, че първоначално последователите на Иисус не почитали Неговото раждане ежегодно? Или че Дядо Коледа е вдъхновен от добротата на християнски светец от IV век? А чували ли сте за съвременната японска традиция да се яде пържено пиле на Коледа?

От началото на ХХ век Коледа преминава от религиозен празник към глобален културен феномен, който се празнува от християни и нерелигиозни хора по целия свят. Семействата се събират, разменят подаръци и поздравителни картички, а у дома се украсяват коледни елхи.

Снимка: iStock

► Произход и ранна история на Коледа

Първоначално последователите на Иисус не празнували Неговото раждане, а се съсредоточавали върху възкресението Му, което се отбелязва на Великден. Самата история за раждането на Иисус е описана в две от четирите евангелия на Новия завет — тези на Матей и Лука, които дават различни детайли за събитието. И двамата обаче потвърждават, че Иисус е роден в Витлеем.

Точната дата, месец и дори година на раждането на Исус не са известни, обяснява професорът по ранно християнство в Университета на Тенеси Кристин Шепърдсън. Традицията да се празнува на 25 декември възниква едва през IV век, когато християнската общност започва да отбелязва този ден, вероятно като част от съвпадение с римските зимни празници, като например честванията на "Непобедимото слънце" (Sol Invictus).

► Средновековни празници и промените през вековете

През Средновековието Коледа е свързана с пищни улични тържества, много храна и алкохол, което я прави не толкова уважаван празник сред религиозните общности. Но през 19 век Коледа започва да се утвърждава като празник на дома, семейството и децата, благодарение на инициативи като тези в Германия, откъдето започва традицията с коледните елхи и раздаването на подаръци.

Една от важните години в популяризирането на Коледа е 1843 г., когато Чарлс Дикенс публикува своята класическа творба „Коледна песен“, вдъхновила поколения да влагат едно по-различно значение в празника.

Снимка: getty images

► Дядо Коледа – вдъхновен от светец

Първообразът на Дядо Коледа, какъвто го познаваме днес, е християнският светец Свети Никола от IV век, епископ на град Мира (днешна Турция). Според легендите за него той не само раздавал подаръци, а и извършвал актове на милосърдие - помагал на несправедливо осъдени затворници и спасявал моряци при силни бури.

Свети Никола се обожествява през Средновековието и става покровител на моряци и деца. Въпреки че след Реформацията почитта към него отслабва, в Холандия традицията за Синтерклаас остава жива. През 17 век холандските протестанти, заселили се в Ню Йорк, пренасят традицията с тях. Това е началото на трансформацията на Свети Никола в съвременния Дядо Коледа, който раздава подаръци по целия свят.

Снимка: iStock

► Разнообразни коледни традиции по света

В Обединеното кралство Коледа се празнува с Дядо Коледа, но в Гърция и Кипър се отбелязва със Свети Василий, който идва на Нова година. В Италия някои региони празнуват със Света Лусия, а в други – с Бефана, която носи подаръци на Богоявление (6 януари). В Исландия децата получават подаръци от 13 забавни тролове, наречени Юлските братя, които слизат от планината 13 дни преди Коледа.

► Японската традиция с пържено пиле

Една от най-необичайните и интересни коледни традиции идва от Япония. През 1974 г. верига заведения за бързо хранене започват кампания, в която предлагат пържено пиле с бутилка вино като специална коледна промоция. Идеята дошла, след като чуждестранен клиент споделил, че ще трябва да яде пържено пиле, защото не може да намери традиционна пуйка в Япония. Оттогава този тип ястия стават част от трапезата на японците. Те редовно поръчват пилето месеци предварително, за да са сигурни, че ще го получат навреме за празника.

Снимка: iStock

► Коледа днес

Коледа е празник, който се е развивал и променял през вековете, преминавайки през различни етапи и култури. От християнски ритуал за раждането на Иисус, през бунтарски празненства в Средновековието, до съвременните семейни традиции – този празник остава важна част от живота на милиони хора, които се събират, за да отпразнуват любовта и надеждата.

Редактор: Дарина Методиева