Подбрахме за вас най-интересното от дигиталните ни платформи
През изминалата година онлайн видеосъдържанието на NOVA привлече засилен интерес. Редакторът „Социални мрежи” Ивана Величкова подбра най-гледаните видеа в интернет пространството. Каналите на "Новините на NOVA" в TikTok увеличиха последователите си на близо 250 хиляди, а в Instagram те достигнаха 121 хиляди.
Вижте кои са най-популярните видеа, излъчени в социалните мрежи на NOVA.
Редактор: Ивайла Маринова
