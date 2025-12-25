От хилядолетия въпросът къде е роден Спасителят няма еднозначен отговор. Няма категоричен отговор дали Исус Христос е проплакал в пещера или в обор. Оказва се, че всичко зависи от това дали се опираме на Светото Писание, на църковното предание или на историческия контекст. В текстовете се казва само, че Мария е положила Младенеца в ясли (хранилка за животни), защото в страноприемницата във Витлеем не е имало място за тях. Наличието на ясли предполага място, където се държат животни, което е довело до популярната представа за обор или конюшня.

Исус Христос е роден в град Витлеем, разположен в историческата област Юдея (а днес на Западния бряг в Палестинската автономия). Мястото е посочено в Евангелията от Матей и Лука.

Двамата евангелисти разказват историята за раждането на Христос по различен начин. Въпреки че двата разказа лесно могат да бъдат съчетани в едно цялостно повествование, техните автори явно са имали различни приоритети.

Все пак, една подробност, която и двамата са избрали да пропуснат, е конкретният тип постройка, в която е роден Исус. Матей не споменава нищо за непосредствената среда на новородения Младенец, а Лука само споменава, че той е бил положен в ясли, без да посочва типа на постройката. Йосиф и Мария отиват там от Назарет заради преброяване на населението, наредено от властите в тогавашната Римска империя. Тъй като в местните странноприемници нямало място, Исус се ражда в ясли.

В наши дни, на традиционното място на неговото рождение се издига Базиликата на Рождество Христово във Витлеем. Първата църква там е построена през 339 г., а сградата, която я заменя след пожар през VI век, запазва сложните подови мозайки от оригиналната постройка. Въпреки че е роден във Витлеем, Исус израства в град Назарет (област Галилея), поради което често е наричан Назарянин.

Още от II век християнската традиция (спомената от Свети мъченик Юстин Философ

и един от най-значимите раннохристиянски богослови - Ориген) твърди, че Исус е роден в пещера в покрайнините на Витлеем. В православната иконография Рождество винаги се изобразява в пещера, което подчертава смирението.

В древна Палестина, по онова време, домовете често са били строени пред или над естествени пещери. Те са били използвани като приземни етажи на къщите, където през нощта са прибирали животните за топлина и защита. Следователно е напълно възможно мястото да е било едновременно и пещера, и обор (място за животни) в рамките на селска къща.

Популярната западна представа (предимно в католическите страни) е за дървен обор, докато източната (православна) традиция и археологическите данни сочат към пещера, използвана за подслон на животни.