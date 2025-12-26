Мечките се считат за най-страшните хищници, които все още се срещат в Европа. Въпреки това, дори тези животни били принудени да се адаптират към човешкото господство на континента. Ново проучване показва, че италианските мечки са станали значително по-малко агресивни от представителите на други популации.

Италиански учени от Университета във Ферара и други изследователски центрове направиха ново проучване, показващо как дългосрочното съвместно съществуване с хората повлияло на апенинските кафяви мечки. Тази малка, изолирана популация от приблизително 50 индивида живее в Централна Италия от хиляди години. Изследователите събрали и анализирали геномите на 12 мечки от Апенините, сравнили ги с мечки от Словакия и други европейски популации. Анализът показал, че италианските мечки са станали по-малко агресивни с течение на времето от другите европейски популации.

► Защо се е случило това?

Преди приблизително 2000-3000 години хората активно са изсичали гори, разширявали са земеделските земи и са ловували мечки в Италия. Това е довело до значително намаляване на броя им и изолация на популацията в планините. Мечките се оказали в капан - малко пространство, малко храна и постоянен контакт с хора. В тези условия мечките, които нападали добитък или хора по-рядко, са оцелявали.

С течение на времето това се превърнало в генетична черта:

• Те имат по-малко генетично разнообразие от другите европейски мечки;

• Открити са 566 гена, които били обект на положителен подбор, което означава, че тези гени са допринесли за оцеляването;

• Сред тях 17 ключови гена са свързани с поведението и намалената агресия.

Както отбелязват авторите на изследването, това е един от най-поразителните примери за еволюция под човешки натиск в дивата природа. Това е близко до процеса на опитомяване, но в този случай всичко се случило по естествен път.

Редактор: Петър Иванов