Синът на Жаир Болсонаро получи благословията на баща си да се кандидатира за президент на Бразилия. 44-годишният сенатор Флавио Болсонаро показа пред журналисти писмо, написано от баща му в затвора. В него той казва на сина си да се кандидатира на изборите през 2026 г., за да представя "онези, които ни гласуваха доверието си”.

Болсонаро-старши излежава 27-годишна присъда за опит за преврат. В момента той е в болница заради проблеми, предизвикани от раняването му при нападение през 2018 г.

Съобщението, че Болсонаро-младши ще се кандидатира с благословията на баща си разтърси финансовите пазари в Бразилия преди Коледа. Повечето анализатори очакваха предишният президент да подкрепи по-опитен кандидат като губернатора на Сао Пауло.

