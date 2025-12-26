-
Болсонаро-старши излежава 27-годишна присъда за опит за преврат
Синът на Жаир Болсонаро получи благословията на баща си да се кандидатира за президент на Бразилия. 44-годишният сенатор Флавио Болсонаро показа пред журналисти писмо, написано от баща му в затвора. В него той казва на сина си да се кандидатира на изборите през 2026 г., за да представя "онези, които ни гласуваха доверието си”.
Прехвърлиха Болсонаро от затвора в болница
Болсонаро-старши излежава 27-годишна присъда за опит за преврат. В момента той е в болница заради проблеми, предизвикани от раняването му при нападение през 2018 г.
Съобщението, че Болсонаро-младши ще се кандидатира с благословията на баща си разтърси финансовите пазари в Бразилия преди Коледа. Повечето анализатори очакваха предишният президент да подкрепи по-опитен кандидат като губернатора на Сао Пауло.Редактор: Ивайла Митева
