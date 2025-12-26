През изминалата година онлайн видеосъдържанието на NOVA привлече засилен интерес. Редакторът „Социални мрежи” Йоана Георгиева подбра най-гледаните видеа в интернет пространството. Каналите на "Новините на NOVA" в TikTok увеличиха последователите си на близо 250 хиляди, а в Instagram те достигнаха 121 хиляди.

Вижте кои са най-популярните видеа, излъчени в социалните мрежи на NOVA.

Редактор: Станимира Шикова