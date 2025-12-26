-
Празнично украсен автобус от градския транспорт обикаля Варна
-
Влак дава възможност на пътниците да се докоснат до китайския фолклор
-
Интересни коледни традиции от Европа (ВИДЕО)
-
"Покажете си шофьорската книжка": Полицаи спряха мъж с костюм на Дядо Коледа за превишена скорост (ВИДЕО)
-
Мюзикълът на американския филм "Цилиндър" се завърна в Лондон
-
Виртуална реалност обучава бъдещи инструктори по шофиране във Великобритания
Подбрахме за вас най-интересното от дигиталните ни платформи
През изминалата година онлайн видеосъдържанието на NOVA привлече засилен интерес. Редакторът „Социални мрежи” Йоана Георгиева подбра най-гледаните видеа в интернет пространството. Каналите на "Новините на NOVA" в TikTok увеличиха последователите си на близо 250 хиляди, а в Instagram те достигнаха 121 хиляди.
Вижте кои са най-популярните видеа, излъчени в социалните мрежи на NOVA.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни