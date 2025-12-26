В Родопите почитат паметта на жертвите на Възродителния процес преди 41 години. Традиционно кулминацията е на Тюркян чешма в село Могиляне, където на 26 декември се отдава почит към паметта на загиналите в района през 1984 година, сред които и бебето Тюркян.

На място се събраха представители на „ДПС-Ново начало”, които отбелязаха събитията с възпоменателен митинг. Присъстваха голяма част от ръководството на ДПС и парламентарната група на „ДПС-Ново начало”, както и много хора – свидетели на събитията отпреди 41 години.

„За първи път тук се чуха гласовете и стонът на недоволството, борбата за честта, достойнството и имената на един етнос, на едно мюсюлманско население. Ще си позволя да цитирам думите на най-големия политик за всички времена: „Мир в родината, мир в света“, заяви Ерол Мюмюн, зам.-председател на ДПС и кмет на Кърджали.

Тази сутрин съпредседателите на „Да, България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов също се поклониха пред Тюркян чешма. От партията подчертаха, че отдават почит на жертвите на Възродителния процес и се покланят пред достойнството и болката на българите от турски произход, които са се борили за свобода и демокрация.

Редактор: Ина Григорова