Кадър/Видео:"Ройтерс"
-
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тайван (ВИДЕО)
-
Катастрофа с 56 коли в Япония взе жертва, ранени са десетки (ВИДЕО)
-
Двама загинали при катастрофа с влак в Сливен
-
Непълнолетен зад волана: 17-годишен загина при катастрофа в Сливенско
-
"Асошиейтед прес": Калифорния още е изложена на опасност от наводнения
-
Мъж внесе 4000 лв., посипани с нафталин, предизвика пожар в банков клон в Горна Оряховица
Има ранен в критично състояние
Сблъсък във въздуха на два хеликоптера в Хамънтън, щата Ню Джърси, взе най-малко една жертва. Има ранен в критично състояние, който е откаран в болница, съобщават властите в градчето, разположено на 55 километра югоизточно от Филаделфия
Полицейското управление на Хамънтън заяви, че е получило сигнал за авиационен инцидент с участието на два хеликоптера в близост до общинското летище на града. Двете машини опитали да кацнат аварийно, но не успели. При сблъсъка си със земята единия от хеликоптерите избухнал в пламъци.
Моментът на сблъсъка: Кадри показват удара между пътнически самолет и хеликоптер във Вашингтон (ВИДЕО)
Федералната авиационна администрация на САЩ заяви, че хеликоптер Enstrom F-28A и машина Enstrom 280C са се сблъскали във въздуха близо до летището, като на борда на всеки от тях са били двамата пилоти. Причината за инцидента се изяснява.Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни