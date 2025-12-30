Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившият директор на столичното училище 138-мо училище Александър Евтимов.

Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.

Прокуратурата иска от съда да върне в ареста уволнения директор на 138-о училище

В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение.

Редактор: Ралица Атанасова