Снимка: Стопкадър, NOVA
-
След разследването за незаконен хоспис в „Бъкстон": Проверки в цялата страна и законодателни промени
-
Въоръжен грабеж в магазин в София
-
Коя е най-голямата киберкражба за 2025 г.
-
2 години и половина затвор за причинилия катастрофата, в която загина Божидара
-
Италианските власти арестуваха девет души, финансиращи „Хамас“
-
Френската полиция задържа мъж, намушкал три жени в парижкото метро
Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на учебното заведение
Софийският градски съд решава окончателно дали да остави на свобода срещу 5000 лв. гаранция бившият директор на столичното училище 138-мо училище Александър Евтимов.
Той е обвинен за монтиране на камери в тоалетните на училището, както и за създаване на порнографско съдържание с малолетни. Според магистратите от първата инстанция няма достатъчно доказателства за второто обвинение.
Прокуратурата иска от съда да върне в ареста уволнения директор на 138-о училище
В дома на Евтимов разследващите намериха 11 флашки със записи от камерите в тоалетните на учебното заведение.Редактор: Ралица Атанасова
Последвайте ни