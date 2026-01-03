Томи Лий Джоунс и семейството му нарушиха мълчанието си, след като дъщеря му Виктория беше открита мъртва в хотел в Сан Франциско в ранните часове на Нова година, съобщи Daily Mail.

Спешните екипи са пристигнали след сигнал за предполагаемо свръхдозиране. Въпреки опитите за реанимация, Виктория е била обявена за мъртва на място. По данни на полицията няма признаци на насилствена смърт, нито следи от наркотични вещества около тялото ѝ.

Семейството публикува кратко изявление, в което благодари за съболезнованията и моли за уважение към личното им пространство. Причината за смъртта все още не е официално установена и се очаква аутопсия.

Откриха мъртва 34-годишната дъщеря на Томи Лий Джоунс

Стана ясно, че през изминалата година Виктория е била арестувана два пъти – веднъж за шофиране под въздействието на контролирано вещество и втори път във връзка с инцидент на домашно насилие. Тя се е признала за невинна по всички обвинения и е трябвало да се яви в съда по-късно този месец.

Виктория Кафка Джоунс е родена на 3 септември 1991 г. и прави актьорския си дебют като дете във филма „Мъже в черно 2“. По-късно участва в сериала „One Tree Hill“ и във филма „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“, режисиран от баща ѝ. Макар да не продължава актьорската си кариера, тя често го придружава на официални събития и фестивали.

Томи Лий Джоунс неведнъж е говорил с гордост за таланта на дъщеря си и за дисциплината, на която се е опитвал да я научи още в ранна възраст.

