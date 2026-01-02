Дъщерята на актьора Томи Лий Джоунс - Виктория, е открита мъртва на 1 януари в Сан Франциско. Тя беше едва на 34 години.

Пожарната служба на Сан Франциско потвърди пред People, че е реагирала на спешния случай в хотел Fairmont в Сан Франциско малко преди 3 часа сутринта местно време в четвъртък. Пожарната съобщи, че на мястото на инцидента е намерено мъртво лице.

Виктория е дъщеря на 79-годишната легенда на киното и бившата му съпруга Кимбърли Клъули. Двойката има и син - Остин Джоунс, който е на 43 години.

Виктория Джоунс поема няколко актьорски роли още в ранна възраст, най-напред във филма на баща си „Мъже в черно II“ през 2002 г. Участва и в уестърна „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ от 2005 г., филм, режисиран от баща ѝ, в който мащехата ѝ, Доун Лорел-Джоунс, е фотограф.

В допълнение към филмовите си роли, Виктория се появява и в популярния тийнейджърски телевизионен сериал „Самотно дърво на хълма“ през 2003 г.

Томи Лий Джоунс е носител на „Оскар“, печелейки наградата за най-добър поддържащ актьор за филма „Беглецът“ от 1993 г.

