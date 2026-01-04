Снимка: iStock
Инцидентът е станал в района на село Матибестад
Мълния е поразила около 150 души, събрани на фестивал северно от столицата на Южна Африка – Претория. Двама души са загинали.
Инцидентът е станал в събота вечерта в района на село Матибестад, на около 70 километра от Претория, където всяка година се провежда традиционно празненство.
Здравното министерство на провинция Северозападна съобщи, че 150 пострадали са потърсили помощ в местна клиника след удара на мълнията. Двама от тях са починали, а 13 души са в критично състояние и са транспортирани в друго лечебно заведение.
Гръмотевичните бури са често явление в този район на Южна Африка през летния сезон в южното полукълбо.
