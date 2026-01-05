С приключването на 2025 г. дойде и краят на една историческа институция в Дания. Датската национална пощенска служба PostNord прекрати на 31 декември традиционната доставка на писма. Така се сложи край на 401 години пощенска дейност.

Дейността на датските пощи се пренасочва към доставката на колети. Според PostNord обемът на писмата в Дания е намалял с повече от 90% от 2000 г. насам, докато нуждата от доставка на колети продължава да нараства с всяка изминала година.

От пощенската компания заявяват, че в съвременния свят по-голямата част от комуникацията се осъществява чрез електронна поща, което подчертава променящите се навици на потребителите. За да отбележи промяната, PostNord пусна рекламен клип с последното доставено писмо, прочетено на глас от актрисата Елен Хилингсоо.