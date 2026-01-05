Снимка: iStock
Кризата във Венецуела отеква в цяла Латинска Америка. Вълна от реакции последва след залавянето на президента Николас Мадуро от САЩ. Докато някои с радост приветстваха действията на Вашингтон, други застанаха зад държавния глава на Венецуела. Кореспондентът на CNN от Буенос Айрес Иван Сарменти разказва какво споделиха хората там.
Венецуела създаде комисия, която да работи за освобождаването на Мадуро
Повече гледайте във видеото.Редактор: Ивайла Маринова
