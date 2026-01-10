Доналд Тръмп се срещна с директорите на големите петролни компании в Съединените щати. Разговорите идват, след като американски командоси заловиха венецуелския лидер Николас Мадуро, и Тръмп обяви, че Вашингтон ще вземе петрола на Венецуела. Американският президент иска големите компании да инвестират 100 милиарда долара за разработването на находищата там. Но засега не е ясно как ще стане това.

Според Доналд Тръмп американското присъствие в южноамериканската страна ще бъде голяма победа.



"Венецуела ще бъде много успешна. И народът на Съединените щати ще е големият печеливш. Защото ще изпомпваме толкова петрол, колкото малко хора са виждали да се изпомпва", заяви американският президент.

САЩ няма да атакува Венецуела за втори път

Шефовете на големите петролни компании се изказваха значително по-предпазливо. Изпълнителният директор на "Ексон Мобил" припомни, че активите на компанията са били изземани два пъти във Венецуела и те разбираемо, са скептични за отиването там трети път.

„Ако разгледаме правните и търговски рамки, които са в сила днес във Венецуела - тази страна е негодна за инвестиции. Трябва да се направят значителни промени в правната система. Да има трайна защита на инвестициите. Да има промяна в законите за въглеводородите в страната“, подчерта Дарън Уудс, изпълнителен директор на "Ексон Мобил".



„Другите, които трябва да бъдат в тази зала и част от разговора са банките. Включително вероятно и нашата банка Ex-Im. Трябва да мислим за това как трябва да бъде преструктуриран дългът, за да се финансират инвестициите от милиарди, които са необходими за възстановяване на енергийната им инфраструктура“, изтъкна и Райън Ланс, изпълнителен директор на "Коноко Филип".

Тръмп пред „Ню Йорк Таймс“: Контролът на САЩ върху Венецуела може да продължи с години

Но Тръмп настоя, че условията са на лице. Той дори посочи сумата, която смята че компаниите трябва да инвестират във Венецуела. „Имате пълна безопасност, пълна сигурност. Ще работите директно с нас. Няма да работите с Венецуела. Ние не искаме да работите с Венецуела. Планът е нашите големи петролни компании да инвестират поне 100 милиарда долара от своите пари. Не от парите на правителството. Те не се нуждаят от държавни пари", посочи американският президент.



Според Тръмп, въпреки че инвестициите ще са на петролните компании, петролът ще е на Съединените щати. "Когато събереш Венецуела и Съединените щати, имаме 55% от петрола на света", изтъкна стопанинът на Белия дом.

Експерти в петролния бизнес са скептични за обявеното от американското правителство. Гигантите в сектора не обичат рискови инвестиции и влагат много пари само ако са получили финансови гаранции, дългосрочни субсидии и други облекчения. Хаотичната политическа обстановка във Венецуела и ексцентричното управление на самия Тръмп едва ли им дават необходимите сигнали.

Редактор: Станимира Шикова