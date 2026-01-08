Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред в. „Ню Йорк Таймс“, че „само времето ще покаже“ колко дълго ще продължи контролът на Вашингтон върху Венецуела.

В отговор на въпрос на изданието дали това ще продължи три, шест месеца, година или по-дълго, Тръмп отвърна: „Бих казал много по-дълго“.

„Ще я възстановим по много изгоден начин. Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще свалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които те отчаяно се нуждаят. каза още Тръмп по отношение на Венецуела.

Венецуела: Мадуро и съпругата му са били ранени при атаката на САЩ, 100 души са загинали

Тръмп каза още, че САЩ в момента се разбират много добре с правителството на временния президент Делси Родригес.

Във вторник стопанинът на Белия дом обяви план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е блокиран във Венецуела заради американската блокада. Това за пореден път показва, че Вашингтон си сътрудничи с венецуелското правителство, след като залови президента Николас Мадуро миналия уикенд.

„Те ни дават всичко, което ние смятаме, че е необходимо“, заяви Тръмп по отношение на венецуелското правителство.

