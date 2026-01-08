Снимка: gettyimages
Ще свалим цените на петрола и ще даваме пари на Каракас, от които отчаяно се нуждае, добави той
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред в. „Ню Йорк Таймс“, че „само времето ще покаже“ колко дълго ще продължи контролът на Вашингтон върху Венецуела.
В отговор на въпрос на изданието дали това ще продължи три, шест месеца, година или по-дълго, Тръмп отвърна: „Бих казал много по-дълго“.
„Ще я възстановим по много изгоден начин. Ще използваме петрол и ще вземаме петрол. Ще свалим цените на петрола и ще даваме пари на Венецуела, от които те отчаяно се нуждаят. каза още Тръмп по отношение на Венецуела.
Венецуела: Мадуро и съпругата му са били ранени при атаката на САЩ, 100 души са загинали
Тръмп каза още, че САЩ в момента се разбират много добре с правителството на временния президент Делси Родригес.
Във вторник стопанинът на Белия дом обяви план за рафиниране и продажба на до 50 милиона барела венецуелски петрол, който е блокиран във Венецуела заради американската блокада. Това за пореден път показва, че Вашингтон си сътрудничи с венецуелското правителство, след като залови президента Николас Мадуро миналия уикенд.
„Те ни дават всичко, което ние смятаме, че е необходимо“, заяви Тръмп по отношение на венецуелското правителство.Редактор: Цветина Петкова
