При необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава
227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че трасетата са почистени и проходими при зимни условия. При необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава.
Спряха тежкотоварните автомобили през прохода Превала
Временно, поради обилен снеговалеж и почистване, е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. Дърво падна и блокира движението в двете платна на прохода "Петрохан", съобщиха шофьори, които попаднаха в пътната тапа.Редактор: Дарина Методиева
