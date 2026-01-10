227 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. От Агенция „Пътна инфраструктура” съобщиха, че трасетата са почистени и проходими при зимни условия. При необходимост броят на машините и екипите на терен ще се увеличава.

Спряха тежкотоварните автомобили през прохода Превала

Временно, поради обилен снеговалеж и почистване, е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили по пътя Шипково – Рибарица, както и през проходите „Превала” и „Троянски”. Дърво падна и блокира движението в двете платна на прохода "Петрохан", съобщиха шофьори, които попаднаха в пътната тапа.

