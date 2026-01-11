Снимка: iStock
Машината катастрофирала малко след излитането си
Шестима души, сред които популярният колумбийски певец Йейсон Хименес, загинаха при катастрофа на частен самолет в Централна Колумбия, предаде "Франс прес", позовавайки се на местните власти.
"Няма оцелели“, каза полковник Алваро Бело от гражданската авиация на страната пред радио "Каракол".
Частният самолет се разби в района на летище Пайпа в департамента Бояка, малко след излитането си за Меделин, гласи съобщение на Министерството на транспорта на Колумбия.
Видеоклипове, разпространявани в социалните мрежи, показват как неуспелият да набере височина при излитане самолет се разбива с висока скорост в тревна площ в края на пистата и се възпламенява.
Трийсет и четири годишният изпълнител Хименес е известен в Колумбия с песните си в традиционните мексикански стилове "ранчера" и "коридо", донесли му милиони слушания в социалните медии.Редактор: Станимира Шикова
