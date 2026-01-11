Снимка: iStock
Блокадата е продължила около 20 минути
Летището в Осло затвори за кратко днес една от пистите си, след като наблизо бе забелязан дрон, съобщи националният оператор "Авинор".
Затварянето е причинено от "малък дрон за лична употреба" и е продължило около 20 минути, след което нормалната работа на летището е продължила, каза говорител на "Авинор".
Дронове нарушиха работата на летището в германския град Хановер
През последните няколко месеца заради забелязани дронове се стигна до проблеми в работата на редица европейски летища, включително в Норвегия, Германия, Белгия и Швеция.Редактор: Цветина Петкова
Източник: Анелия Пенкова, БТА
Последвайте ни