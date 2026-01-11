Блокадата е продължила около 20 минути

Летището в Осло затвори за кратко днес една от пистите си, след като наблизо бе забелязан дрон, съобщи националният оператор "Авинор". 

Затварянето е причинено от "малък дрон за лична употреба" и е продължило около 20 минути, след което нормалната работа на летището е продължила, каза говорител на "Авинор".

Дронове нарушиха работата на летището в германския град Хановер 

През последните няколко месеца заради забелязани дронове се стигна до проблеми в работата на редица европейски летища, включително в Норвегия, Германия, Белгия и Швеция.

