Летището в Осло затвори за кратко днес една от пистите си, след като наблизо бе забелязан дрон, съобщи националният оператор "Авинор".

Затварянето е причинено от "малък дрон за лична употреба" и е продължило около 20 минути, след което нормалната работа на летището е продължила, каза говорител на "Авинор".

Дронове нарушиха работата на летището в германския град Хановер

През последните няколко месеца заради забелязани дронове се стигна до проблеми в работата на редица европейски летища, включително в Норвегия, Германия, Белгия и Швеция.

