Ледено време през изминалата нощ скова пътищата у нас. Най-тежка е ситуацията в Северна и Североизточна България, както и по Старопланинските проходи.

Охранителна камера засне как автомобил събори знак, показващ ограничение на скоростта. Точката е конфликтна за Велико Търново и вече сме ви показвали поредица от инциденти на точно това място. Наскоро пътят беше ремонтиран изцяло, но очевидно, а от видеото се вижда, че е почистен.

Към момента на територията на област Велико Търново няма затворени или непроходими пътни участъци. Всички пътища са проходими при зимни условия и са обработени срещу заледяване. Това заяви директорът на Областното пътно управление – Велико Търново и Плевен инж. Венцислав Ангелов в ефира на предаването „Здравей, България“.

Силни снеговалежи и вятър затрудняват движението във Великотърновска област

По думите му през нощта е имало усложнена пътна обстановка в интервала между 00:00 и около 2:30–3:00 часа заради обилен снеговалеж и силни пориви на вятъра. В резултат на това на места са се образували снегонавявания и преспи, основно в района на община Павликени, но своевременно са били предприети всички необходими мерки от пътноподдържащите екипи.

Инж. Ангелов уточни, че по пътя Плевен – Русе също е отчетен интензивен снеговалеж, придружен със силен вятър, но трасето е останало проходимо и техниката е работила без прекъсване. На територията на област Плевен няма затворени пътни участъци.

Проходът на Републиката към момента също е проходим при зимни условия, като се извършва регулярно почистване и обработка срещу заледяване.

Директорът на ОПУ напомни и за изискванията към тежкотоварните автомобили. По думите му е необходимо гумите да имат дълбочина на протектора. Това е от съществено значение, за да може камионите и тировете да са подготвени за зимни условия и да не блокират движението на снегопочистващата техника.

От пътните служби призовават водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват със зимната обстановка.

